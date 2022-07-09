2022/07/09 | 19:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dGgh344tfe0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جار يقتل جاره بالموصل وزوجته تناشد الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جار يقتل جاره بالموصل وزوجته تناشد الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).