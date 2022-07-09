2022/07/09 | 19:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد قوات حرس الحدود الايراني،

العميد احمد علي كودرزي، اليوم السبت،

على أهمية تعزيز "الدبلوماسية الحدودية"

بين إيران والعراق لتأمينها وتسهيل

ظروف تنقل الزوار للمشاركة في مراسم

الزيارة الأربعينية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تؤكد على أهمية "الدبلوماسية الحدودية" مع العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تؤكد على أهمية "الدبلوماسية الحدودية" مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).