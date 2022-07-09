الكاظمي يطلع على مراحل العمل في مشروع نفق سنحاريب وسط الموصل (صور)

2022/07/09 | 19:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى

الكاظمي، اليوم السبت، على مراحل العمل

في مشروع نفق سنحاريب وسط الموصل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في

بيان مقتضب تلقته وكالة نون الخبرية، إن

"رئيس مجلس الوزراء مص

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