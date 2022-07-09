الديمقراطي يفجر مفاجأة ويكشف عن المرشح لرئاسة الوزراء الأكثر حظاً- عاجل

2022/07/09 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيلكشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، عن المرشح الاوفر حظا لرئاسة الوزراء، مبينا ان الخلاف عليه داخل المكون الشيعي.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي محما خليل في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي هو اكثر الشخصيات حظوظا لرئاسة الحكومة".

وأضاف ان "المكون الشيعي ليس لديهم اجماع عليه"، مبينا ان "المكونات الآخرى لن تعترض على طرح المالكي او غيره لرئاسة الوزراء كون هذا شأن شيعي والمنصب من استحقاق المكون لكن الاتفاق عليه لم يحضى بموافقة من الكل وهناك خلاف داخلي وخارجي على الشخص".

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