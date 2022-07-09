تويتر ينفذ خطوات مشددة لإزالة الحسابات المزيفة

2022/07/09 | 19:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت تقارير إخبارية، اليوم السبت، بأن منصة “تويتر” بدأت عملاً لحذف أكثر من مليون حساب غير ‏مرغوب فيه بصفة يومية، بهدف محاربة الحسابات المزيفة.‏وقالت مسؤولون في الشركة، إن “الخطوة تأتي بالتزامن مع تهديد الملياردير، إيلون ماسك، بوقف صفقته لشراء “تويتر”، ما لم تظهر الشركة دليلا على أن “الحسابات الآلية” تمثّل أقل من 5 في المئة من إجمالي مستخدمي موقع التغريدات الشهير”.ووفقا لما قاله المسؤولون التنفيذيون في تويتر فإن “الحسابات المزيفة كانت أقل بكثير من 5 في المئة”.

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