الغزالي: التجديد لسيركو يعني استمرار هدر المال العام للعراق

2022/07/09 | 19:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… أكد النائب عن دولة القانون جواد الغزالي ،السبت، أن هناك العديد من الشبهات التي تحوم حول الشركة البريطانية (سيركو)، فيما استغرب من اصرار الحكومة على تجديد التعاقد مع الشركة التي ساعدت في خرق السيادة العراقية في العديد من المرات.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الغزالي في حديث […]

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