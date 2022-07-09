بعثة الحج العراقية تؤكد سلامة جميع الحجاج في الديار المقدسة

2022/07/09 | 19:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكدت بعثة الحج العراقية “سلامة جميع الحجاج العراقيين، وانهم يؤدون مناسكهم بسهولة ويسر، بعد تفويجهم من عرفة الى المشعر الحرام (مزدلفة) ليتموا صباح اليوم رمي جمرة العقبة الكبرى”.

ونفت البعثة “الأخبار التي تداولتها بعض القنوات والوكالات وصفحات التواصل على الفيس بوك، بشأن وجود حالة وفاة بين الحجاج خلال توجههم الى عرفة، وتؤكد على إن جميع الحجاج وصلوا الى عرفة ومزدلفة بأمان”.

ودعت البعثة “وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كافة الى الحذر من الانجرار وراء الاخبار الكاذبة، واعتماد الاخبار الصحيحة من الموقع الرسمي للهيئة وصفحاتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

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