2022/07/09 | 19:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجّل حلم لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، في التتويج كأول لاعبة عربية وإفريقية تحقّق لقب بطولة كبرى في لعبة كرة المضرب، بعد أن خسرت نهائي بطولة ويمبلدون من أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مُلهمة واستثنائية".. تفاعل واسع مع أنس جابر بعد خسارة نهائي ويمبلدون للتنس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مُلهمة واستثنائية".. تفاعل واسع مع أنس جابر بعد خسارة نهائي ويمبلدون للتنس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).