انتحار رجل “شنقا” داخل منزله في بابل

2022/07/09 | 19:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانتحار رجل “شنقا” داخل منزله في محافظة بابل.وقال المصدر لايرث نيوز، ان “رجلا يبلغ من العمر (41) عاماً أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه داخل منزله في حي الانتصار التابعة لناحية ابي غرق غربي محافظة بابل”.واضاف ان “أسباب الانتحار مازالت مجهولة حتى اللحظة، فيما تجري […]

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