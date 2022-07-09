2022/07/09 | 19:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أحصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، 9 تموز، 2022، عدد المواطنين المتقدمين عبر المنصة...

ظهرت المقالة مجلس الوزراء: اكثر من ثلاث ملايين مواطن قدم الكترونيا على مشروع داري أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء: اكثر من ثلاث ملايين مواطن قدم الكترونيا على مشروع داري) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء: اكثر من ثلاث ملايين مواطن قدم الكترونيا على مشروع داري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).