التقرير اليومي لشهر تموز.. بعثة الحج تؤكد سلامة جميع الحجاج في الديار المقدسة

2022/07/09 | 19:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: السبت 9 تموز 2022 بعثة الحج العراقية تؤكد سلامة جميع الحجاج في الديار...

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بعثة الحج تؤكد سلامة جميع الحجاج في الديار المقدسة أولاً على المسلة.

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