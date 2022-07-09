بالصور.. أجواء عيد الأضحى المبارك في قضاء المدائن ببغداد

2022/07/09 | 19:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير: حسين الونان

وثقت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع)، أجواء اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك في قضاء المدائن ببغداد.

وكان للأطفال النصيب الأكبر من الفرحة بقدوم العيد في أحد المتنزهات، بما ارتدوه من ملابس جديدة وأظهروه من حيوية وهم يقضون وقتهم في اللعب أمام أنظار عوائلهم التي افترشت الأرض لتناول طعام الغداء.

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