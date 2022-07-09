الحكيم يهنئ بعيد الاضحى ويدعو الى اﻹسراع بتشكيل الحكومة

2022/07/09 | 20:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم السبت، التهاني بعيد الاضحى المبارك، فيما دعا الى اﻹسراع بتشكيل الحكومة.وقال الحكيم في بيان تلقته ايرث نيوز: “نبارك للأمة اﻹسلامية ﻻسيما حجاج بيت الله الحرام وشعبنا العراقي الكريم حلول عيد الأضحى المبارك، ونسأله جل شأنه أن يمن على شعبنا وشعوب العالم أجمع بوافر رحمته وغزير […]

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