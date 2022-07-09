لاول مرة خلال الزيارات المليونية.. العتبة الحسينية تحوّل

2022/07/09 | 20:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغية تقديم اسرع الخدمات الطبية في اقرب

نقطة للحرم الحسيني الشريف واشد منطقة

زخم بشري، حول مركز العمليات الطبية في

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للعتبة الحسينية المقدسة مركز الوارث

لغسيل الكلى الذي

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