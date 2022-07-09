ديالى تحدد 4 عوامل وراء تراجع السياحة المحلية

2022/07/09 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

عزت قائممقامية قضاء خانقين في ديالى، اليوم السبت، ضعف الاقبال على المناطق السياحية داخل القضاء الى وجود 4 عوامل رئيسية.

وقال مدير اعلام قائممقامية قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة يوسف ابراهيم في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "خانقين تعد اهم نافذة سياحية على مستوى ديالى ككل وهي تستقطب اكثر من 60% من السياحة المحلية سنويا".

واضاف ابراهيم، انه "مع حلول عيد الاضحى المبارك والذي يعد من المناسبات المهمة في انعاش السياحة الا ان 4 عوامل ضاغطة تدفع الى ضعف الاقبال"، مشيرا الى ان "ابرزها ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الترابية وازمة الوقود بالإضافة الى الركود الاقتصادي العام وهو الاهم".

ولفت الى ان "هناك تدفق بدء منذ ساعات الصباح الاولى على المناطق السياحية لكنه دون المستوى المطلوب حتى الان".

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