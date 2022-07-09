موسم سينمائي ضعيف في مصر.. 3 أفلام فقط تتنافس في عيد الأضحى

2022/07/09 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويأتي "كيرة والجن" في مقدمة الأفلام التي عرضت في دور السينما مؤخرا، واستطاع أن يحقق إيرادات تخطت 20 مليون جنيه في أيامه الأولى.

والفيلم مأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، ومن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب، ومن إخراج مروان وحيد حامد.

ويصنف العمل من أفلام الحركة، حيث يجسد عبد العزيز دور طالب طب شهرته "أحمد كيرة"، يتصدى هو و"عبد القادر الجن" الذي يلعب دوره عز، لعدوان بريطاني على مصر.

بينما ينافس تامر حسني خلال موسم العيد بفيلم "بحبك" الذي يؤلفه ويخرجه أيضا، وتشاركه البطولة هنا الزاهد إلى جانب هدى المفتي وحمدي الميرغني وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول شاب يقع في غرام فتاتين، وتنشأ من خلال علاقته بهما العديد من المواقف العاطفية والمضحكة.

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