بعثة الحج توضح حقيقة وفاة حاج عراقي في الديار المقدسة

2022/07/09 | 20:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فت بعثة الحج العراقية، اليوم السبت، وجود حالة وفاة بين الحجيج العراقيين في الديار المقدسة.وأكدت البعثة في بيان، “سلامة جميع الحجاج العراقيين، وانهم يؤدون مناسكهم بسهولة ويسر بعد تفويجهم من عرفة الى المشعر الحرام (مزدلفة) ليتموا صباح اليوم رمي جمرة العقبة الكبرى”.

وأشارت إلى أن “الاخبار التي تداولتها بعض القنوات والوكالات وصفحات التواصل على الفيس بوك بشأن وجود حالة وفاة بين الحجاج خلال توجههم الى عرفة هي غير صحيحة، مؤكدة على ان جميع الحجاج وصلوا الى عرفة ومزدلفة بأمان”.

ودعت البعثة، وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كافة الى “الحذر من الانجرار وراء الاخبار الكاذبة، واعتماد الاخبار الصحيحة من الموقع الرسمي للهيئة وصفحاتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

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