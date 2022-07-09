2022/07/09 | 20:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Dkz_do6qmVg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمليات بغداد تعلن تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بعيد الاضحى.. ومشاركة اربعة آلاف عنصر استخباري فيها) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمليات بغداد تعلن تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بعيد الاضحى.. ومشاركة اربعة آلاف عنصر استخباري فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).