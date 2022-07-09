بعثة الحج تؤكد سلامة جميع الحجاج العراقيين في الديار المقدسة

2022/07/09 | 20:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت بعثة الحج العراقية، السبت، حقيقة وجود حالة وفاة بين الحجاج خلال توجههم الى عرفة.وأكدت البعثة في بيان تلقته /المعلومة/، “سلامة جميع الحجاج العراقيين، وانهم يؤدون مناسكهم بسهولة ويسر بعد تفويجهم من عرفة الى المشعر الحرام (مزدلفة ) ليتموا صباح اليوم رمي جمرة العقبة الكبرى”.ونفت البعثة “الاخبار التي تداولتها بعض القنوات […]

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