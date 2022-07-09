2022/07/09 | 20:08 - المصدر: ايرث نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: أضحى العراق أسيرًا للفساد والتبعية والتدخلات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: أضحى العراق أسيرًا للفساد والتبعية والتدخلات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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