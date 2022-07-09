صالح يبحث مع الرئيس الفلسطيني العلاقات الثنائية بين البلدين

2022/07/09 | 20:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تلقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس قدم خلالها التهاني والتبريكات إلى الرئيس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا للشعب العراقي أن يرفل بالأمن والاستقرار والازدهار، فيما قدم الرئيس برهم صالح أزكى التهاني والتبريكات إلى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.وجرى خلال الاتصال، بحسب بيان لرئاسة […]

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