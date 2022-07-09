بعد اقتحام القصر الرئاسي.. متظاهرون يشعلون النار في المسكن الخاص لرئيس وزراء سريلانكا

2022/07/09 | 20:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم المتظاهرون المقر الخاص لرئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ، وأشعلوا النار فيه، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

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