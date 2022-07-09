2022/07/09 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يهنئ بالعيد ويؤكد: أضحى العراق أسيراً للفساد والتبعية والتدخلات الخارجية المركز الخبري الوطني.

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