بن والاس يقرر الإنسحاب من خلافة رئيس الوزراء وتداعيات استقالة جونسون مازالت مستمرة

2022/07/09 | 20:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

لازالت تداعيات استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستمرة.

وذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، عن موقع كونسيرفاتيف هوم، الذي يعد أحد المرشحين البارزين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه قرر عدم المنافسة في سباق زعامة حزب المحافظين.

وقال بن والاس، على تويتر، بعد دراسة ومناقشة متأنية مع زملائي وعائلتي، اتخذت قراراً بعدم المشاركة في المنافسة على زعامة حزب المحافظين.

وأضاف “لم يكن اختياراً سهلاً، لكن تركيزي ينصب الآن على وظيفتي الحالية وعلى الحفاظ على أمن هذا البلد العظيم.

بالمقابل، أضافت وزيرة المساواة البريطانية السابقة كيمي بادينوك اسمها السبت إلى لائحة المرشحين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون على رأس حزب المحافظين.

وبادينوك واحدة من نحو 60 نائباً ومساعداً استقالوا هذا الأسبوع لإجبار جونسون على ترك منصبه.

لكن جونسون قال عند إعلان تنحيه عن زعامة الحزب إنه سيبقى في منصبه حتى يتم اختيار خلف له، وهي عملية قد تستغرق أشهراً.

وينتظر أن يتم تحديد موعد الاثنين لانتخابات قيادة حزب المحافظين، على أن ينصّب الفائز في المؤتمر السنوي للحزب في أوائل تشرين الأول.

وحتى الآن، أعلن 4 مرشحين من حزب المحافظين رسمياً رغبتهم في خلافة جونسون، لكن يُتوقع أن يترشح نحو 10 آخرين للمنصب.

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