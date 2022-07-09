الكاظمي يتبادل التهاني مع الرئيس الفلسطيني بعيد الأضحى

2022/07/09 | 20:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتبادل التهاني مع الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد تلقّى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس، جرى خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وأعرب السيد الكاظمي خلال الاتصال عن أطيب تمنياته للشعب الفلسطيني بالمناسبة، إذ أكّد على عمق الروابط […]

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