2022/07/09 | 20:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة ذي هيل الامريكية ، السبت، ان وزارة الدفاع الامريكية تسعى لاستعادة اموال تلقاها مستشار ترامب السابق للامن القومي مايكل فلين بحجة انها اموال غير مصرح بها من الناحية القانونية .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” مايكل فلين مستشار ترامب السابق للامن القومي لمدة ثلاثة اسابيع تلقى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي هيل: البنتاغون يسعى لاستعادة مكافآت مستشار الامن القومي لدى ترامب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي هيل: البنتاغون يسعى لاستعادة مكافآت مستشار الامن القومي لدى ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).