2022/07/09 | 20:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يجدد مواقف العراق الثابتة أزاء قضايا الشعب الفلسطيني العادلة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:17

واع/

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