2022/07/09 | 20:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن مكتب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، السبت، 9 تموز، 2022، عن...

ظهرت المقالة الحكيم يطلق مبادرة حل شاملة خلال خطبة العيد أولاً على المسلة.

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