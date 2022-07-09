الكاظمي: لن نستسلم للصعاب وعلى الجميع أن يدرك بأن العراق يمتلك الفرصة

2022/07/09 | 20:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القوى السياسية الى التعاون من أجل خدمة الشعب والوطن و إزالة العقبات وبناء البلد.

وقال في بيان تلقته خبر برس (واخ)، “بمناسبة عيد الأضحى المبارك، انه يجب علينا تجاوز الكثير التحديات، وأن يدرك الجميع بأن العراق يمتلك الفرصة، ولن نستسلم للصعاب ويجب العمل للنهوض بواقع بلادنا في جميع محافظاتنا وقرانا ومدننا، لكي نؤسس لعمل يليق بخدمة العراقيين”.

واضاف، “لم تُمنح هذه الحكومة الفرصة الكافية، لكنّها صنعت فرصة من أنصاف الفُرص، وإن أمن وطننا العراق وسلامة المجتمع هو أمانة في أعناقنا، وما دمنا في موقع المسؤولية فإن الأمانة في أعناقنا، ونحن بتسهيل من الله عز وجل، ودعم شعبنا وقوانا السياسية الوطنية لن نفرّط بأمانة الوطن”.

وتابع الكاظمي “أوّجه من هنا نداءً إلى كل القوى السياسية العراقية والشخصيات والأحزاب، وأقول إن التحديات أمامنا كبيرة، لكن الفرصة أكبر، وتعالوا إلى كلمة سواء تجمعنا على خدمة الشعب والوطن، والتعاون على إزالة العقبات وبناء البلد، وليكن العراق أولاً، ثم العراق أولاً، وثانياً، وثالثاً”.

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