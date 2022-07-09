الحكيم يهنئ بالعيد ويوجه نداء للقوى السياسية

2022/07/09 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد هنأ رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، بمناسبة حلول عيد الأضحى، فيما وجه نداءً إلى القوى السياسية.وقال الحكيم في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، “نبارك للأمة اﻹسلامية ﻻسيما حجاج […]

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