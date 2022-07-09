2022/07/09 | 20:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XyMSrCXmyyQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أجواء عيد الاضحى المبارك من شقلاوة مع بشير الحسن) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أجواء عيد الاضحى المبارك من شقلاوة مع بشير الحسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).