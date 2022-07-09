الاسدي يهنئ العراقيين بعيد الاضحى المبارك

2022/07/09 | 20:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية والشعب العراقي عامة ولعوائل الشهداء خاصة ..سائلين المولى جل وعلا أن يعيده على العراق والعراقيين بالخير واليمن والبركات ..وكل عام وأنتم بألف خير.النائب أحمد الاسدي رئيس تجمع السند الوطني

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