2022/07/09 | 20:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة تمر السنوات وتبدأ ملامح الشيخوخة في الظهور علينا..فلا مفر من التقدم بالسن.إلا أنه يمكن تأخير الشيخوخة بطرق عدة، بينها اتباع نظام غذائي سليم وتجنب بعض الأطعمة.الحلويات والكربوهيدرات السريعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواد غذائية تسرّع الشيخوخة المركز الخبري الوطني.

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