تضرع لم يسمعه العالم بعد.. أمهات يدفن أطفالهن في الصومال بسبب غزو روسيا لأوكرانيا

2022/07/09 | 20:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافينا كلاريسا وارد مراسلة CNN بتقريرها المصور من الصومال، التي باتت على شفا المجاعة.تعّرف إلى كيفية تأثير الغزو الروسي على أوكرانيا في وصول الغذاء هناك وحول مناحي الحياة التي تؤثر عليها.على بعد آلاف الأميال من الخطوط الأمامية للحرب في أوكرانيا، أصبح تأثير الغزو الروسي محسوسًا في الصومال.فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل كبير، حيث يهدد الحصار الروسي للقمح الأوكراني الإمدادات العالمية.

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