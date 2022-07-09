ناظم الزهاوي يعلن ترشيحه لرئاسة وزراء بريطانيا

2022/07/09 | 20:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

ذكرت وكالة رويترز أن وزير المالية البريطاني، العراقي الأصل، ناظم الزهاوي، أعلن ترشحه لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.

وكان جونسون قد تنحّى عن رئاسة حزب المحافظين، أمس الأول الخميس.



وقال إنه سيستقيل من رئاسة وزراء بريطانيا عندما يختار حزبه خليفة له.

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