دينا تهاجم عمر كمال دفاعاً عن الراقصات: “أنت مبتغنيش موشحات”

2022/07/09 | 20:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هاجمت الراقصة المصرية دينا، مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، بعد تصريحاته الأخيرة بأنّه قرر عدم التعاون مع راقصات في أغنياته المقبلة.ويأتي إعلان عمر كمال عدم استعانته براقصات في أعماله الغنائية المقبلة، بعد تعرضه لموجة من الانتقادات السلبية من قبل جمهوره بعد استعانته بالراقصة الاستعراضية أوكسانا في فيديو كليب “ضيعنا”.وصرح عمر كمال […]

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