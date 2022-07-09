الله جل وعلا لا يحتاج لمن يدافع عنه - أحمد صبحى منصور

2022/07/09 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة1 ـ الدواب البشرية التى تتحدث فى الدين نوعان : متدينون بأديان أرضية يتكلمون فى الدين بلا علم ولا هدى وكتاب منير ، وملحدون يتكلمون فى الدين بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير .



2 ـ بعض الملحدين من الصنف الثانى من هذه الدواب كتب يتساءل : لماذا يحتاج الله لمن يدافع عنه ويقاتل فى سبيله ؟ 3 ـ ( هذا) المقال فى (هذا ) الموضوع .أولا : معنى أن تنصر وأن تدافع عنه :1 ـ بالفطرة السليمة وبا ......





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