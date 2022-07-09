حقول الغاز الإسرائيلية اللبنانية المشتركة: فرص ومخاطر - عصمت منصور

2022/07/09 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصمت_منصور أثار وصول أول سفينة يونانية (منصة عائمة) لاستخراج وتخزين الغاز إلى حقل "كاريش" على بعد نحو 80 كيلومترا شمال غرب مدينة حيفا، للتنقيب عن الغاز من الحقل الذي تسيطر عليه اسرائيل حاليا، موجة تهديدات وتهديدات مضادّة بين لبنان وحزب الله من جهة، وبين إسرائيل من جهة أخرى، ما أعاد الجدل حول ملكية هذا الحقل البحري الواعد، وأين تبدأ الحدود المائية الإقليمية بين اسرائيل ولبنان وأين تنتهي، ومن هي الجهة التي يحق ......





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