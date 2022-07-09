الكاظمي: هناك من يستغل ظروف نينوى ويعمل على تهريب الوقود

2022/07/09 | 20:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن هنالك من يستغل ظروف نينوى ويعمل على تهريب الوقود.

وقال الكاظمي خلال الاحتفالية التي أقيمت في جامعة الموصل بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير محافظة نينوى، "أنجزنا أغلب المشاريع المتلكئة، والمستشفيات جرى إنجازها وافتتحنا أكثر من محطّة كهربائية، في سامراء، وميسان، والمثنى، وفي الناصرية وشرعنا بالكثير من المشاريع في محافظة الموصل، واليوم سنضع الحجر الأساس لمشاريع أخرى".

وأضاف، أنه "لدينا مشروع مطار الموصل، رغم أن هناك نواقص في الإجراءات، ولن أضع حجر الأساس لمشروع لم تكتمل ظروفه، ولقد تبنينا الموضوع ولدينا اجتماعات أسبوعية مع الفريق الوزاري، وخلال هذا الشهر سنزور الموصل ثانية؛ لوضع حجر الأساس لمشروع مطار الموصل".

وأشار إلى أن "هناك من يحاول استغلال الظروف في المحافظة ويقوم بعمليات تهريب الوقود، حاجة محافظة نينوى اليومية من الوقود مؤمنة، لكن هناك من يستغل الظروف، وأطلب من مواطني محافظة نينوى الكرام أن يتبعوا نظام التسجيل على البطاقة الوقودية التي توفر لهم الوقود، كي لا تذهب الكميات الإضافية إلى جيوب الفاسدين".

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