إجتماع موسع يجمع الاتحاد والديمقراطي لحسم منصب “حامي الدستور” 

2022/07/09 | 20:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، اليوم السبت، عزم الاحزاب الكردية الرئيسية حسم ملف رئاسة الجمهورية بعد عطلة عيد الاضحى المبارك.وقال محمد حوار تابعته وكالة /المعلومة/، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتزم عقد اجتماع موسع مع الاتحاد الوطني الكردستاني بعد عيد الأضحى، لحسم الخلاف الدائر بينهما بشأن مرشح رئاسة الجمهورية”.وأضاف أن […]

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