2022/07/09 | 20:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يهنئ بعيد الاضحى ويؤكد: المسؤولية تكليفا وليس تشريفا المركز الخبري الوطني.

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