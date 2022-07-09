العامري مهنئا بعيد الاضحى: نأمل ان تشهد الايام المقبلة انفراجا حقيقيا وتجاوزا لكل الأزمات

2022/07/09 | 20:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هنأ رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، العراقيين بمناسبة عيد الاضحى المبارك، مضيفا نأمل ان تشهد الايام المقبلة انفراجا حقيقيا وتجاوزا لكل الأزمات.وقال العامري في بيان تلقته ايرث نيوز: “بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك اتقدم باحر التهاني والتبريك الى أسر الشهداء والمضحين ، والى شعبنا الكريم ، والى الأمة الاسلامية المجيدة […]

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