مختصون: المشي يسهم في انخفاض ضغط الدم

2022/07/09 | 20:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أكد عضو الكلية الأمريكية لأمراض القلب ومقرها واشنطن الدكتور محمود الرفاعي أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بالنشاط البدني المنتظم ناصحاً المرضى بممارسة نشاط بدني متوسط إلى قوي بما في ذلك ممارسة المشي.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، "يؤثر ارتفاع ضغط الدم على 47٪ من الأشخاص في الولايات المتحدة، ومع تقدير مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن واحدا فقط من كل أربعة بالغين مصابين بارتفاع ضغط الدم يخضعون للسيطرة، فإن إيجاد طريقة موثوقة ومتسقة للحفاظ على ضغط الدم ضمن الحدود الصحية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وأنه يمكن للمشي أن يساعد في خفض ضغط الدم".

وأوضح الرفاعي، أن "الأوعية الدموية محاطة بما يسمى بخلايا العضلات الملساء، وهذه خلايا عضلية يمكنها الانقباض والاسترخاء، وما يحدد مدى تقلصها أو استرخائها هو مقدار الضغط".

وبحسب إرشادات النشاط البدني، فإن البالغين ينصحون بالمشاركة في 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة كل أسبوع، وقد يبدو هذا رقما كبيرا، ولكن لتحقيق هذا الهدف لابد من ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة، من أربعة إلى خمسة أيام في الأسبوع.

ومن المعروف فإن رفع الأثقال والسباحة والجري رياضات تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، ولكن يمكن أن يكون للمشي التأثير نفسه.

وأكدت دراسة، أن "هناك طريقة أخرى للمساعدة في خفض ضغط الدم من خلال المشي عن طريق اختيار 10000 خطوة في اليوم.

ويرتفع ضغط الدم عند المشي، لأن المجهود البدني يؤدي إلى زيادة في النتاج القلبي، وارتفاع ضغط الدم الانقباضي هو نتيجة طبيعية للتمرين الديناميكي.

ووفقا للدكتور الرفاعي، "يجب أن ينخفض ضغط الدم إلى خط الأساس المعتاد بعد فترة وجيزة"، مشيرا الى أن "الخطوة الأولى لخفض ضغط الدم هي من خلال التدخلات العلاجية لنمط الحياة، وأن الأنشطة البدنية، مثل صعود السلالم، او الركض والسباحة ورفع الأثقال وما إلى ذلك مهمة للغاية".

وتابع الرفاعي، أن "الطريقة الثانية للمساعدة في خفض ضغط الدم هي "تقليل تناول الملح، وأن انخفاض الملح الغذائي من المدخول الحالي البالغ 9-12 غم/يوم إلى المستوى الموصى به، وهو أقل من 5-6 غم/يوم له آثار مفيدة كبيرة على صحة القلب والأوعية الدموية، بينما تكمن الطريقة الثالثة لخفض ضغط الدم في فقدان الوزن الذي يمكن أن يؤدي بحد ذاته إلى انخفاض كبير في ضغط الدم".

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