“في العيد” السيد الصدر: العراق أضحى أسيراً للفساد والتبعية

2022/07/09 | 21:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن العراق أضحى أسيراً للفساد والتبعية والتدخلات الخارجية.

وقال السيد الصدر، في تغريدة له بعيد الاضحى، “أضحى العراق أسيراً للفساد والتبعية والتدخلات الخارجية”.

وأضاف السيد الصدر “فأسأل الله أن يمنّ على العراق والعراقيين بالإصلاح وقوة الوطن والثبات على الحق، فيسعد العراق وشعبه تحت راية الدين والعقيدة والوطن، موحداً وحراً ومستقلاً وعاليا بين الأمم”.

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