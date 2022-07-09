الإطاحة بعصابة كبيرة تتاجر بالمخدرات في ميسان

2022/07/09 | 21:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم السبت، عن الإطاحة بعصابة كبيرة تتاجر للمواد المخدرة بعملية استخبارية ونوعية.وقال بيان للمديرية ورد لإيرث نيوز، بعد ورود معلومات استخبارية حول وجود عصابة مختصة بتجارة المخدرات يسكن افرادها في مدينة العمارة مؤلفة من اربعة اشخاص تم اخذ موافقة قاضي التحقيق المختص وعلى وجه السرعة تم […]

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