2022/07/09 | 21:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد عضو الكلية الأمريكية لأمراض القلب ومقرها واشنطن الدكتور محمود الرفاعي أن ارتفاع ضغط الدم...

ظهرت المقالة المشي يسهم في انخفاض ضغط الدم أولاً على المسلة.

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