خمس اصابات في صفوف الاطفال بديالى جراء اللهو بالعاب الصجم

2022/07/09 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكدت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، اصابة 5 اطفال صغار بسبب اللهو بالعاب الصجم خلال ساعات.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ردهات الطوارى في المستشفيات الحكومية استقبل خلال الساعات الماضية 5 حالات اصابة لاطفال بسبب اللهو بالعاب تطلق الصجم وهي تشكل خطر لانه بعض الاصابات تؤدي الى عاهات مستديمة خاصة العيون".

وأضاف أن "الاصابات ليست خطيرة ولكنها رسالة بالغة الخطورة على عودة الالعاب المثيرة للعنف داعيا السلطات الامنية الى التشديد في ملف حظر بيعها وفق القوانين واتخاذ الاجراءت بحق اصحاب المحال الذين يروجون لها".

وأشار الى "ضرورة ادراك ذوي الاطفال الى خطورة التساهل في شراء الالعاب الخطيرة وامكانية اصابتهم بعاهات مستديمة مؤكدا بان ردهات الطوارى تضم قصص مؤلمة عن اصابات حرجة لاطفال في السنوات الماضية بسبب تلك الالعاب".

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