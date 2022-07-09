قيادي كردي يكشف عن توجه لاختيار مرشح تسوية للرئاسة في حال فشل الحزبين الكرديين

2022/07/09 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية جمال كوجر، اليوم السبت، عن وجود اكثر من مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية في حال فشل الحزبين الكرديين تمرير أحدهم.

وقال كوجر في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "العرف السياسي والاتفاقات تقول ان رئيس الجمهورية هو من حصة الاتحاد اما على مستوى النتائج فالديمقراطي حصل على أعلى المقاعد كحزب كردي".

وبين "ان لم يتفق الطرفين على مرشح واحد فمن الممكن التوجه للدخول بالمرشحين إلى قبة البرلمان والأخير هو الفيصل بدعم أحدهم".

وأوضح أن "هناك سيناريو اخر يكمن بدعم مرشح تسوية من الكرد او غيرهم"، مبينا ان "الاتحاد الإسلامي لديه مرشح للمنصب وهو عمر البنزرجي".

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