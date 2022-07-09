الرئاسة الأوكرانية تخطط لعزل بلادها بستار حديدي

2022/07/09 | 21:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… اقترح ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، في مقابلة مع “قناة 24″، عزل أوكرانيا عن روسيا بستار حديدي.ووفق ما نقلته “تاس”، قال بودولياك: “الستار الحديدي أمر لا بد منه.يجب أن نعزل أنفسنا تماما عنهم”.وأشار بودولياك إلى أنه سيكون من الصعب تنفيذ هذه الفكرة، مشيرا إلى ضرورة إعادة توجيه اقتصاد […]

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