2022/07/09 | 21:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: هنأ رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اسر الشهداء والشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الاضحى...

ظهرت المقالة العامري: نأمل بانفراجة حقيقية الايام المقبلة أولاً على المسلة.

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